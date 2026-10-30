सगाई टूटने की अफवाहों पर जिया शंकर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं

जिया शंकर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा जा रहा था कि जिया शंकर की सगाई टूटने वाली है। हाल ही में मामले ने तब तूल पकड़ा, जब कुछ दिन पहले फैंस ने नोटिस किया कि जिया ने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद भावुक और दर्द भरे रील्स व पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें दिल टूटने और मुश्किल हालातों का जिक्र था। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि उन्होंने अपने मंगेतर करण धनक को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इन गतिविधियों के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह कयास लगाए जाने लगे कि इस जोड़े ने सगाई के कुछ महीनों बाद ही अपने रास्ते अलग कर लिया है।