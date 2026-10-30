सगाई टूटने की अफवाहों पर जिया शंकर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं

जिया शंकर ने अगस्त में हुई थी सगाई (Photo Source- Instagram/ jiyaashankarofficial)
Jiya Shankar React On Engagement being called off: मनोरंजन जगत में इन दिनों सोशल मीडिया की हरकतों और सेलिब्रिटीज की डिजिटल एक्टिविटी को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता बनी रहती है। पिछले कुछ दिनों से लोकप्रिय अभिनेत्री और मॉडल जिया शंकर (Jiya Shankar) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा शेयर किए गए कुछ रहस्यमयी पोस्ट और उनके मंगेतर करण धनक (जिसे करण केडी के नाम से भी जाना जाता है) को अनफॉलो करने के बाद से ही उनके रिश्ते को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। इन सभी अटकलों और बढ़ती चर्चाओं के बीच अब खुद जिया शंकर ने चुप्पी तोड़ते हुए अपना एक आधिकारिक बयान जारी किया है।
जिया शंकर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा जा रहा था कि जिया शंकर की सगाई टूटने वाली है। हाल ही में मामले ने तब तूल पकड़ा, जब कुछ दिन पहले फैंस ने नोटिस किया कि जिया ने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद भावुक और दर्द भरे रील्स व पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें दिल टूटने और मुश्किल हालातों का जिक्र था। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि उन्होंने अपने मंगेतर करण धनक को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इन गतिविधियों के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह कयास लगाए जाने लगे कि इस जोड़े ने सगाई के कुछ महीनों बाद ही अपने रास्ते अलग कर लिया है।
इन तमाम अफवाहों पर विराम लगाने के लिए जिया ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, वह सोशल मीडिया पर दिख रही चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा है। अभिनेत्री ने अपने फैंस और फॉलोअर्स से अनुरोध करते हुए लिखा, "मैं कुछ साफ करना चाहती हूं। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में हाल की सोच, मैंने जो बताया है, उससे कहीं ज़्यादा है। प्लीज मेरे रिश्ते के बारे में अंदाजा न लगाएं या अफवाहें न फैलाएं। कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, और मैं चाहती हूं कि हर कोई इसका सम्मान करे।"
लेकिन, अपने इस बयान में जिया ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उनकी सगाई अभी बरकरार है या उन्होंने इसे तोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की पुरजोर अपील जरूर की है।
बता दें, जिया शंकर ने इसी साल 5 अगस्त, 2026 को अमेरिका के जाने-माने उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) करण धनक के साथ अपनी सगाई की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद रोमांटिक सनसेट प्रपोजल की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें करण एक घुटने पर बैठकर उन्हें डायमंड रिंग पहनाते नजर आए थे। सगाई की घोषणा के महज तीन महीने के भीतर ही इस तरह की खबरें सामने आने से उनके चाहने वाले काफी दुखी और चिंतित हैं। बहरहाल, अभिनेत्री के इस नए बयान के बाद अब यह देखना अहम होगा कि क्या वे खुलकर अपने रिश्ते की स्थिति स्पष्ट करती हैं या इसे पूरी तरह से निजी रखना पसंद करती हैं।
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