ऑनलाइन पोस्ट से शुरू हुआ खौफनाक पीछा, परिवार की जान को लेकर डरीं इन्फ्लुएंसर कियारा किंग, लेनी पड़ी पुलिस और थेरेपी की मदद

इस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने बताया कि हालात इतने खराब हो गए थे कि आधी रात को घबराहट के कारण उन्हें उल्टियां होने लगती थीं। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके साथ मौजूद वो व्यक्ति आगे क्या करेगा। कियारा के मुताबिक, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी थी। स्टॉकर ऑनलाइन पोस्ट के जरिए उन्हें परेशान करता था और उनके विचारों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। एक्ट्रेस ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। वो इतनी डरी हुई थीं कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था अनजान शक्तियों का एहसास होता था और उन्हें सच में लगने लगा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है।