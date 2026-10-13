कौन थे अभिनेता आरजे मिट्टे? जिनकी 34 की उम्र में हुई मौत, बचपन से इस गंभीर बीमारी से थे पीड़ित

Who is RJ Mitte: हॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। फेमस अमेरिकी अभिनेता और दिव्यांगों के अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाने वाले रॉय फ्रैंक आरजे मिट्टे (RJ Mitte) का निधन हो गया है। उन्होंने 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें 12 अक्टूबर को टेक्सास में मृत घोषित किया गया जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। उनके फैंस और उनके परिवार के बीच मातम छा गया। हर कोई उनके मौत का कारण जानना चाहता है। ऐसे में उनकी मौत का कारण सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी नहीं हुई है। आइये जानते हैं कौन थे अभिनेता आरेज मिटे...