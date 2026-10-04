कौन थीं 8 साल की हिराता रूना जिनकी इन्फ्लूएंजा से हुई मौत, 5 दिन पहले किया था कॉन्सर्ट में परफॉर्म

DIANNA Project ने अपने बयान में बताया कि रूना की मौत इन्फ्लूएंजा से जुड़ी मायोकार्डाइटिस के कारण हुई। मायोकार्डाइटिस हृदय की मांसपेशियों में होने वाली सूजन को कहा जाता है। हालांकि, एजेंसी ने उनकी मेडिकल स्थिति से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। परिवार की निजता को ध्यान में रखते हुए लोगों से इस मामले में व्यक्तिगत सवाल, मीडिया पूछताछ या सोशल मीडिया पर सवाल करने से बचने की अपील की गई है। रूना का अंतिम संस्कार और अंतिम विदाई निजी तौर पर करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में की गई।