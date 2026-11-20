Jordan Brunoli Death News: ऑस्ट्रेलियाई रॉक बैंड बग्स के बेसिस्ट जॉर्डन ब्रूनोली (Jordan Brunoli) का 31 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो पिछले करीब 18 महीनों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी मौत की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर है। जॉर्डन ने जून 2025 में बताया था कि उन्हें स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर है। इसके बाद से वह लगातार इलाज करा रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सका।