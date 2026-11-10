ब्रिटिश कॉमेडियन और एक्टर Russell Brand को हुई 10 साल 6 महीने की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला?

जज जोएल बेनाथन ने ब्रांड से कहा कि उन्हें कई सालों की जेल की सजा दी जाएगी, और सोमवार को सजा सुनाए जाने तक उन्हें हिरासत में भेज दिया। साथ ही जज ने कहा कि कॉमेडियन की जमानत को और आगे बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। जज ने 'फॉरगेटिंग सारा मार्शल' के एक्टर रसेल ब्रांड से कहा कि उन्हें कई अपराधों में दोषी पाया गया है, जिनमें एक यौन उत्पीड़न का मामला भी शामिल है। जज ने कहा कि इन अपराधों को देखते हुए उन्हें जेल भेजना जरूरी है, क्योंकि आशंका थी कि ब्रांड सजा सुनने के लिए दोबारा कोर्ट नहीं लौटेंगे।