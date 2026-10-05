‘अपने बिल भरने के लिए कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी’, ऐनी हैथवे की बात पर कंगना रनौत ने दिया ऐसा रिएक्शन

उस दौर की आर्थिक परेशानियों को याद करते हुए कंगना ने बताया था कि कई बार उन्हें ब्रेड और अचार खाकर गुजारा करना पड़ता था। बाद में ‘गैंगस्टर’ के ऑडिशन के लिए मुंबई भेजे जाने के बाद वह मुंबई चली गईं। एक अन्य इंटरव्यू में कंगना ने बताया था कि जब उन्होंने घर छोड़कर दिल्ली में स्वतंत्र रूप से रहना शुरू किया, तब वह 15 साल की थीं। उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और अरविंद गौर के अस्मिता थिएटर ग्रुप से जुड़ गईं। कंगना ने यह भी बताया था कि उनके पिता ने बाद में उन्हें 50 हजार रुपये देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया। वह खुद अपना खर्च उठाना चाहती थीं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती थीं।