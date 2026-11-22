बता दें, 'पंचायत' का पांचवां सीजन चौथे सीजन के घटनाक्रमों को आगे बढ़ाएगा, जहां गांव के चुनावों के बाद सत्ता बदल चुकी है। अब मंजू देवी (नीना गुप्ता) की जगह क्रांति देवी (सुनीता राजवार) फुलेरा की नई प्रधान बन गई हैं। साथ ही, बनराकस इस नए नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी (जितेंद्र कुमार) के लिए गांव में काम करने का माहौल पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इंजीनियरिंग के बाद सचिव के तौर पर फुलेरा आए अभिषेक अब गांव वालों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं।