Sonu Sood Instagram Story: अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने एक बार फिर आम कामकाजी लोगों की परेशानी को लेकर आवाज उठाई है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से '#LetThemSit' (उन्हें बैठने दो) नाम का विशेष कैंपेन शुरू करते हुए सोनू सूद ने उन कर्मचारियों के प्रति संवेदना जताई है, जिन्हें अपनी शिफ्ट के दौरान लगातार 12 से 15 घंटे तक खड़े रहकर काम करना पड़ता है। उन्होंने कंपनियों और नियोक्ताओं (employers) से कार्यस्थल पर ऊंचे स्टूल रखने की अपील की है, ताकि कर्मचारियों को काम के बीच थोड़ा आराम मिल सके।