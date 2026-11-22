आम लोगों की आवाज बनकर फिर सामने आए सोनू सूद (सोर्स: IMDb)
Sonu Sood Instagram Story: अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद ने एक बार फिर आम कामकाजी लोगों की परेशानी को लेकर आवाज उठाई है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से '#LetThemSit' (उन्हें बैठने दो) नाम का विशेष कैंपेन शुरू करते हुए सोनू सूद ने उन कर्मचारियों के प्रति संवेदना जताई है, जिन्हें अपनी शिफ्ट के दौरान लगातार 12 से 15 घंटे तक खड़े रहकर काम करना पड़ता है। उन्होंने कंपनियों और नियोक्ताओं (employers) से कार्यस्थल पर ऊंचे स्टूल रखने की अपील की है, ताकि कर्मचारियों को काम के बीच थोड़ा आराम मिल सके।
सोनू सूद ने अपने इस अभियान के जरिए ध्यान दिलाया कि एयरपोर्ट, मॉल, होटल, रेस्तरां और रिटेल स्टोर जैसे स्थानों पर तैनात कर्मचारी रोजाना 12 से 15 घंटे तक बिना बैठे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारी इंसान हैं, मशीन नहीं, और हर कर्मचारी को काम की जगह पर बुनियादी आराम, गरिमा और सम्मान पाने का पूरा अधिकार है।
अभिनेता ने नियोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने संस्थानों में ऊंचे स्टूल की व्यवस्था करें, जिससे काम प्रभावित हुए बिना कर्मचारी बीच-बीच में बैठकर राहत महसूस कर सकें। इसके साथ ही सोनू सूद ने आम लोगों से भी गुजारिश की है कि वे उनके इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस मानवीय पहल का समर्थन करें।
अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर शरद कपूर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनकी खराब सेहत और संघर्षों की झलक दिखी थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस और इंडस्ट्री के लोगों के बीच उनकी भलाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। बता दें, शरद कपूर ने अपने बॉलीवुड सहयोगियों और फिल्म निर्माताओं से भावनात्मक अपील करते हुए कहा था कि वे अपने करियर को संवारने के लिए काम और समर्थन चाहते हैं। उनकी इसी गुहार के बाद अब सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ाया है।
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