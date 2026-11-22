इससे पहले बता दें, कार्तिक आर्यन और करण जौहर की आने वाली फिल्म 'नागजिला' एक कानूनी विवाद में फंस गई है। फिल्म के निर्माण के लिए तय किए गए फंड में कथित तौर पर 3.92 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी का मामला सामने आया था। इस मामले में मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने तीन फिल्म प्रोडक्शन अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, फंड की कथित हेराफेरी से जुड़े आरोपों की जांच जारी है और अदालत में आरोप साबित होना अभी बाकी है।