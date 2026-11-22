Shah Rukh Khan Audemars Piguet Watch: मुंबई के 'गेटवे ऑफ इंडिया' पर 21 नवंबर को आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' में बॉलीवुड और खेल जगत की कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में अनंत अंबानी, शाहरुख खान और रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारे नजर आए, लेकिन सितारों की मौजूदगी के बीच शाहरुख और रणवीर की बेहद महंगी घड़ियों ने सबका ध्यान खींचा। खबरों के मुताबिक, इन दोनों सुपरस्टार्स की घड़ियों की कुल कीमत करीब 4.96 करोड़ रुपये बताई जा रही है।