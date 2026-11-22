फिल्म की रिलीज टालने की घोषणा करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु सिनेमा एक रोमांचक दौर से गुजर रहा है और हाल के दिनों में रिलीज हुई फिल्मों ने कला और तकनीकी स्तर को ऊंचा उठाया है। मेकर्स के मुताबिक, 'म्यसा' को तकनीकी रूप से बेहद खास और बड़े पर्दे के अनुभव के लिए तैयार किया गया है, इसलिए वे बिना किसी समझौते के इसे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं।