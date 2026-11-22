इस विवाद के बीच ईशा सिंह की मां का एक वॉयस नोट भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वायरल ऑडियो में वो कहती सुनाई दे रही हैं कि परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया था, वरना कोई मां अपनी बेटी को ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये सब बोलने की इजाजत नहीं देती। ऑडियो में ये भी कहा गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहता और अविनाश परिवार का हिस्सा बनने वाले होते, तो वो आज उनके समर्थन में खड़ी होतीं, लेकिन बीच में जो धोखा और अन्य घटनाएं हुईं, उसके बाद अब इन बातों को फैलाने का कोई मतलब नहीं है।