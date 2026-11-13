“हमारी आंखों के सामने हो रहा है नरसंहार”, पॉप स्टार शॉन मेंडेस ने गाजा में हो रही हत्याओं पर किया पोस्ट

Shawn Mendes Post On Gaza Attack: मशहूर पॉप सिंगर-सॉन्गराइटर शॉन मेंडेस (Shawn Mendes) ने आखिरकार गाजा में चल रहे मानवीय संकट और हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए युद्ध में ग्रस्त हुए इलाके में जारी हिंसा को तुरंत खत्म करने की मांग की है। शॉन मेंडेस ने अपने मैसेज की शुरुआत "फ्री फिलिस्तीन" (Free Palestine) जैसे दो दमदार शब्दों के साथ की और दुनिया भर के लोगों से फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है। सिंगर का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।