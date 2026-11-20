Angelina Jolie और Kirsten Dunst (फोटो सोर्स: IMDb)
Kirsten Dunst House: किर्स्टन डन्स्ट की टोलुका लेक वाली प्रॉपर्टी 2019 में बिक्री के लिए रखे जाने के बाद, बहुत कम समय में ही अपना नया मालिक पा गई। 'लॉस एंजिल्स टाइम्स' की सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पानी के किनारे स्थित इस प्रॉपर्टी को एक्ट्रेस ने 2001 में 2.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था। लिस्ट होने के नौ दिनों के अंदर ही यह कॉन्ट्रैक्ट पर आ गई और आखिरकार हॉलीवुड एक्ट्रेस एनी पॉट्स को 4.55 मिलियन डॉलर में बेच दी गई।
यह प्रॉपर्टी जून 2019 में 4.7 मिलियन डॉलर की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए रखी गई थी। यह बिक्री शुरुआती कीमत से 150,000 डॉलर कम में हुई। लिस्ट होने के नौ दिनों के अंदर ही इस प्रॉपर्टी को खरीदार मिल गया और यह कॉन्ट्रैक्ट पर आ गई। साथ ही, इसकी बिक्री कीमत डन्स्ट द्वारा इसे खरीदने की मूल कीमत से 1.95 मिलियन डॉलर अधिक थी।
'आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट' में प्रकाशित हुए लेख के अनुसार, डन्स्ट ने 2001 में 4,333 वर्ग फुट एरिया का यह घर खरीदा था और डन्स्ट इस घर में रहती थीं, जबकि उनके माता-पिता और भाई पास ही रहते थे। यह उन चुनिंदा घरों में से एक था जो बिल्कुल टोलुका लेक के किनारे स्थित थे।
जानकारी के लिए बता दें कि इस घर को क्लासिक 'केप कॉड' स्टाइल में डिजाइन किया गया था। इसका खुला हुआ हिस्सा झील की तरफ ओपन होता था। घर में बड़ा हरा-भरा बगीचा, पत्थर का फव्वारा और हरे और सफेद रंग का बाहरी हिस्सा इस घर की खूबसूरती में चार-चांद लगाते थे। इसके लिविंग रूम में ऊंची छत और फायरप्लेस (आग जलाने की जगह) थी. इसके अलावा डाइनिंग रूम में लगा एंटीक क्रिस्टल मोतियों वाला झूमर इसकी एक खास खूबी थी।
डाइनिंग रूम को बाहर के टेरेस से जोड़ने के लिए फ्रेंच दरवाजे लगे थे। मार्बल वाले किचन में टेंपरेचर-कंट्रोल करने वाला वाइन रेफ्रिजरेटर भी था। फैमिली रूम से जुड़ा एक ब्रेकफास्ट एरिया था, जिसमें सफेद संगमरमर का फायरप्लेस और फ्रेंच दरवाजे थे। साथ ही इस घर में एक स्विमिंग पूल और स्पा भी था।
सितंबर 2019 में बिक्री पूरी होने के बाद, 'लॉस एंजिल्स टाइम्स' ने बताया कि इसे एनी पॉट्स ने खरीदा है। उन्हें मुख्य रूप से 'घोस्टबस्टर्स' फिल्मों में 'जैनिन मेलनिट्ज़' का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। प्रकाशन के अनुसार, जून में 4.7 मिलियन डॉलर की कीमत पर लिस्ट किए जाने के महज नौ दिनों के भीतर ही यह घर कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ गया था। पॉट्स ने इस प्रॉपर्टी को 4.55 मिलियन डॉलर में खरीदा, जिससे वह इस घर की नई मालकिन बन गईं; इससे पहले यह घर डंस्ट के पास था।
अभिनेत्री डंस्ट 18 वर्षों तक टोलुका लेक की इस प्रॉपर्टी की मालकिन रहीं। 'आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट' के अनुसार, उन्होंने मई 2019 में न्यूयॉर्क शहर में एक पेंटहाउस 4.42 मिलियन डॉलर में बेचा था, और इससे पहले 2010 में निकोल्स कैन्यन में स्थित एक बंगला लगभग 1.4 मिलियन डॉलर में बेचा था। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को क्यों बेचा, इसका कारण नहीं बताया गया है। 4.55 मिलियन डॉलर की यह बिक्री, उनके द्वारा 2001 में खरीदी गई कीमत से 1.95 मिलियन डॉलर अधिक थी।
|एक्ट्रेस
|घर की खरीद और बिक्री की जानकारी
|कीमत
|एंजेलिना जोली
|सितंबर 2026 में लॉस एंजिलिस की अपनी हवेली बेची। मई 2026 में इसे बिक्री के लिए लिस्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कनेक्टिकट में एक एस्टेट भी खरीदा है।
|मांग 2.99 करोड़ डॉलर (29.9 मिलियन डॉलर) थी, जबकि घर 2.475 करोड़ डॉलर (24.75 मिलियन डॉलर) में बिका।
|कर्स्टन डंस्ट
|2001 में कैलिफोर्निया के टोलुका लेक में घर खरीदा और 2019 में बेच दिया। 20 नवंबर 2026 को इस प्रॉपर्टी को लेकर फिर चर्चा हुई।
|2001 में 26 लाख डॉलर में खरीदा, 2019 में 45.5 लाख डॉलर में बेचा।
|हैली बेरी
|अक्टूबर 2026 तक लॉस एंजिलिस स्थित मेडिटेरेनियन स्टाइल विला बेचने की खबरें सामने आईं। इसे 2005 में खरीदा था।
|2005 में 59.9 लाख डॉलर में खरीदा। अब 1.1995 करोड़ डॉलर में बिक्री के लिए लिस्टेड।
|अमांडा सेफ्राइड
|नवंबर 2026 में हॉलीवुड हिल्स स्थित 1916 में बने अपने घर को बिक्री के लिए लिस्ट किया। यह घर उन्होंने 2011 में एडम ब्रॉडी से खरीदा था।
|2011 में 18.5 लाख डॉलर में खरीदा, अब 32 लाख डॉलर में बिक्री के लिए लिस्टेड।
|एलिशा कथबर्ट
|वेस्ट हॉलीवुड स्थित अपना पुराना घर बेचा। बिक्री से पहले इसकी शुरुआती कीमत कम की गई थी।
|शुरुआत में 31.3 लाख डॉलर की कीमत रखी गई थी, बाद में करीब 19.3 लाख डॉलर में बिका।
|डकोटा जॉनसन
|2026 के मध्य में वेस्ट हॉलीवुड स्थित अपना घर बेच दिया।
|35.5 लाख डॉलर में खरीदा था, 59.2 लाख डॉलर में बेचा।
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