एक्ट्रेस घर की खरीद और बिक्री की जानकारी कीमत

एंजेलिना जोली सितंबर 2026 में लॉस एंजिलिस की अपनी हवेली बेची। मई 2026 में इसे बिक्री के लिए लिस्ट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कनेक्टिकट में एक एस्टेट भी खरीदा है। मांग 2.99 करोड़ डॉलर (29.9 मिलियन डॉलर) थी, जबकि घर 2.475 करोड़ डॉलर (24.75 मिलियन डॉलर) में बिका।

कर्स्टन डंस्ट 2001 में कैलिफोर्निया के टोलुका लेक में घर खरीदा और 2019 में बेच दिया। 20 नवंबर 2026 को इस प्रॉपर्टी को लेकर फिर चर्चा हुई। 2001 में 26 लाख डॉलर में खरीदा, 2019 में 45.5 लाख डॉलर में बेचा।

हैली बेरी अक्टूबर 2026 तक लॉस एंजिलिस स्थित मेडिटेरेनियन स्टाइल विला बेचने की खबरें सामने आईं। इसे 2005 में खरीदा था। 2005 में 59.9 लाख डॉलर में खरीदा। अब 1.1995 करोड़ डॉलर में बिक्री के लिए लिस्टेड।

अमांडा सेफ्राइड नवंबर 2026 में हॉलीवुड हिल्स स्थित 1916 में बने अपने घर को बिक्री के लिए लिस्ट किया। यह घर उन्होंने 2011 में एडम ब्रॉडी से खरीदा था। 2011 में 18.5 लाख डॉलर में खरीदा, अब 32 लाख डॉलर में बिक्री के लिए लिस्टेड।

एलिशा कथबर्ट वेस्ट हॉलीवुड स्थित अपना पुराना घर बेचा। बिक्री से पहले इसकी शुरुआती कीमत कम की गई थी। शुरुआत में 31.3 लाख डॉलर की कीमत रखी गई थी, बाद में करीब 19.3 लाख डॉलर में बिका।