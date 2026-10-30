IIFA 2026 Winners: ‘धुरंधर’ और ‘छावा’ का दबदबा, सैयारा को भी मिले कई अवॉर्ड, जानें IIFA में किसे मिले कितने पुरस्कार

कैटेगरी विनर्स फिल्म

बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल (फीमेल) अनीत पड्डा सैयारा

बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल (मेल) रणवीर सिंह धुरंधर

बेस्ट सपोर्टिंग रोल (फीमेल) हुमा कुरैशी जॉली एलएलबी 3

बेस्ट सपोर्टिंग रोल (मेल) संजय दत्त धुरंधर

बेस्ट नेगेटिव रोल अक्षय खन्ना धुरंधर

बेस्ट डायरेक्शन आदित्य धर धुरंधर

बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी आदित्य धर धुरंधर

बेस्ट अडॉप्टेड स्टोरी बशारत पीर, सुमित रॉय और नीरज घायवान होमबाउंड

बेस्ट स्क्रीनप्ले आदित्य धर धुरंधर

बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म 20th सेंचुरी स्टूडियोज अवतार: फायर एंड ऐश

बेस्ट डायलॉग्स आदित्य धर धुरंधर

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन शाश्वत सचदेव धुरंधर

बेस्ट लिरिक्स इरशाद कामिल सैयारा

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल) फहीम अब्दुल्ला सैयारा

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) श्रेया घोषाल सैयारा रीप्राइज

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी विकास नौलक्खा धुरंधर

बेस्ट एडिटिंग शिवकुमार वी. पैनिकर धुरंधर

बेस्ट कोरियोग्राफी बॉस्को लेस्ली मार्टिस वॉर 2 – आवां जावां

बेस्ट साउंड डिजाइन बिश्वदीप चटर्जी धुरंधर

बेस्ट साउंड मिक्सिंग आलोक डे छावा

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर ए.आर. रहमान छावा

बेस्ट विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स असेंबलाज एंटरटेनमेंट और रीडिफाइन छावा

बेस्ट पिक्चर बरामूला बरामूला

बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी बरामूला बरामूला

बेस्ट डायरेक्शन स्टोलन स्टोलन

बेस्ट लीडिंग रोल (मेल) अभिषेक बनर्जी स्टोलन

बेस्ट लीडिंग रोल (फीमेल) सान्या मल्होत्रा मिसेज

बेस्ट सपोर्टिंग रोल (फीमेल) मोनिका पंवार निशानची 2

बेस्ट सपोर्टिंग रोल (मेल) अविनाश तिवारी द मेहता बॉयज

बेस्ट सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

बेस्ट डायरेक्शन आर्यन खान द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

बेस्ट सपोर्टिंग रोल (फीमेल) अन्या सिंह द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

बेस्ट सपोर्टिंग रोल (मेल) राघव जुयाल द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

बेस्ट लीडिंग रोल (मेल) जयदीप अहलावत जयदीप अहलावत

बेस्ट लीडिंग रोल (फीमेल) तिलोत्तमा शोम पाताल लोक 2

बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी पाताल लोक 2 पाताल लोक 2

बेस्ट डॉक्यूसीरीज/डॉक्यूफिल्म द रोशन्स

बेस्ट रियलिटी/नॉन-स्क्रिप्टेड शो द ट्रेटर्स