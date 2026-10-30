‘जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हार मत मानना’, पिता की ये सीख याद कर इमोशनल हुईं रवीना टंडन

Raveena Tandon Emotional Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon)ने अपने पिता से मिली एक ऐसी सीख याद की है, जो आज भी जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर उनके काम आती है। उनके पिता ने बचपन में उन्हें समझाया था कि जिंदगी में गिरना और असफल होना सामान्य है, लेकिन गिरने के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रवीना के मुताबिक, पिता की ये बात उनके पूरे करियर में उनके साथ रही।