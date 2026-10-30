‘महिलाओं की सुरक्षा पहले ही चिंता का विषय’, AI के गलत इस्तेमाल पर भड़कीं एक्ट्रेस सुनैना

Sunainaa on AI Misuse: हाल ही में सोशल मीडिया पर साउथ एक्ट्रेस सुनैना का एक छेड़छाड़ किया गया वीडियो तेजी से वायरल हुआ और वो AI के गलत इस्तेमाल का शिकार हो गईं। उन्हें एक बयान जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने न केवल वीडियो बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, बल्कि यह भी साफ किया कि यह वीडियो AI से बनाया गया था और इसके लिए उनकी कोई सहमति नहीं ली गई थी। इस घटना के बाद अपने दूसरे बयान में, सुनैना ने फैंस से AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लड़ने की अपील की, खासकर ऐसे समय में जब महिलाओं की सुरक्षा पहले से ही एक बड़ी चिंता है।