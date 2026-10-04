जूनियर NTR के बाद यामी गौतम ने उठाई AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज, बोलीं- ‘बिना सहमति तस्वीरों से छेड़छाड़ न करें’

Yami Gautam AI statement: AI के जरिए तस्वीरों और वीडियो में बदलाव करना अब सेलेब्स के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में जूनियर NTR ने अपने गाने ‘चुट्टामल्ले’ के फेक वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। अब एक्ट्रेस यामी गौतम ने भी AI के जरिए उनकी तस्वीरों में बिना अनुमति बदलाव किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनकी पब्लिक अपीयरेंस की तस्वीरों और वीडियो को ओरिजिनल रूप में ही इस्तेमाल किया जाए।