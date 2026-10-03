‘घिनौना, घटिया और बेशर्म’, मॉर्फ्ड ‘चुट्टामल्ले’ वीडियो पर भड़के जूनियर NTR, बोले- ‘किसी को नहीं छोड़ूंगा’

एक्टर ने सोशल मीडिया यूजर्स से भी अपील की कि वे इस तरह के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जरिया न बनें। उन्होंने कहा कि आज इसका शिकार कोई और है, लेकिन कल ऐसी स्थिति किसी की मां, बहन, पत्नी या बेटी के साथ भी हो सकती है। बता दें, जूनियर NTR ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े नियम और कार्रवाई जरूरी है।