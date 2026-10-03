प्रियंका चोपड़ा के बाल्ड लुक पर फैंस के अजीबोगरीब रिएक्शन, निक जोनास तक का जिक्र कर बैठे यूजर्स, हुआ वायरल

सबसे ज्यादा ध्यान एक ऐसे कमेंट ने खींचा, जिसमें यूजर ने प्रियंका के पति निक जोनास का जिक्र कर दिया। यूजर ने लिखा, “इस लुक को देखकर निक आपसे प्यार कर पाएगा, बहुत दुखद।” प्रियंका के लुक पर आए इन कमेंट्स से साफ है कि फैंस उनके इस अलग अवतार को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल, प्रियंका का यह ट्रांसफॉर्मेशन उनकी फिल्म ‘द ब्लफ’ (The Bluff) के लिए चर्चा में है और फैंस की नजर उनके इस नए किरदार पर टिकी हुई है।