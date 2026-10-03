बेघर होने के बाद रीति तिवारी की सलमान खान ने घर में कराई एंट्री? बोले- सबको लगा वो चली गईं

Rhiti Tiwari entry in Bigg Boss 20 New Promo out:रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में एक बार फिर ऐसा अप्रत्याशित तूफान आया है, जिसने घर के सभी सदस्यों को हैरान कर दिया है। हाल ही में कैप्टेंसी के तीन मजबूत दावेदारों- माही विज, उदिति सिंह और यंग डीएसए द्वारा मिड-वीक एलिमिनेशन में बेघर की गईं रीति तिवारी (Rhiti Tiwari) को लेकर शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने एक धमाकेदार खुलासा किया है। शो के नए प्रोमो में सलमान खान रीति को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको लगा था कि रीति चली गईं, लेकिन उनकी लाइफलाइन के बारे में सब भूल गए थे।