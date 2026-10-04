‘बिग बॉस 20’ में नाम घसीटने पर इमाम सिद्दीकी का फूटा सलमान खान पर गुस्सा, लिखा ओपन लेटर

इमाम ने सलमान खान से अपील करते हुए लिखा, "मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि शो में इस बात पर सफाई दी जाए और गलती में सुधार किया जाए। भविष्य में मेरे नाम का इस्तेमाल किसी भी अपमानजनक संदर्भ में न किया जाए। मैंने हमेशा सलमान भाई का इंडस्ट्री में एक बड़े भाई की तरह सम्मान किया है और मुझे उम्मीद है कि इस संवेदनशील मुद्दे को सही तरीके से सुलझाया जाएगा।" अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले 'वीकेंड का वार' में सलमान खान इमाम के इस ओपन लेटर का कोई जवाब देते हैं या नहीं।