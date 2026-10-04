‘मुझे काजी से अटैचमेंट हो गया है थोड़ा’, माही विज ने कही दिल की बात, तो कनिका ने कहा- वो नकली आदमी है

Mahhi Vij On Qazi Touqeer Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, कंटेस्टेंट्स के बीच रणनीतियों और रिश्तों को लेकर जंग और तीखी होती जा रही है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो क्लिप ने घर के अंदर जारी इमोशनल ड्रामा और माइंड गेम्स की पोल खोलकर रख दी है। टीवी एक्ट्रेस माही विज (Mahhi Vij) और कनिका (Kanika) के बीच हुई एक तीखी बातचीत में जहां माही ने काजी तौकीर (Qazi Touqeer) के लिए अपने जुड़ाव को कबूला, वहीं कनिका ने माही की सोच पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'बेहद कैलकुलेटिव' बता दिया।