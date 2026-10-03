रीति तिवारी को दूसरा मौका देने पर काम्या पंजाबी ने किया कमेंट, बोलीं- ‘ये स्मार्ट गेम प्ले कैसे है?’

बिग बॉस 20 का जो नया प्रोमो सामने आया था, उसमें 'वीकेंड के वार' के दौरान सलमान खान घर के सदस्यों को रीति के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं। प्रोमो वीडियो में सलमान खान ने कहा, "रीति तिवारी घर से चली गई। आप सब लोगों ने उसे चढ़ाया। उसने अपनी गलती मानी, माफी भी मांगी। लेकिन आपने उसे यह साबित करने का कभी मौका ही नहीं दिया कि उसमें वाकई कोई बदलाव आया है। ऐसे में आप लोगों को लगा कि वह हमेशा के लिए चली गई, मुझे भी लगा कि वह चली गई और बिग बॉस को भी लगा कि वह चली गई। पर याद रखिए, इस सीजन की थीम क्या है? 'तथास्तु'!" सलमान खान के इस 'तथास्तु' वाले डायलॉग के साथ ही किसी के आने की आवाज आती है और सभी घरवाले चिल्लाने लगते हैं।