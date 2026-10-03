रीति तिवारी को दूसरा मौका देने पर काम्या पंजाबी ने किया कमेंट, बोलीं- ‘ये स्मार्ट गेम प्ले कैसे है?’

रीति तिवारी को दूसरा मौका देने पर काम्या पंजाबी ने किया कमेंट। (फोटो सोर्स: instagram- @panjabikamya and @filmibeatofficial)
Bigg Boss 20 re-entry Rhiti Tiwari: ‘बिग बॉस 20’ में रीति तिवारी के सफर को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। रीति को दूसरा मौका दिए जाने की बात पर एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस’ की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने अपनी राय रखी है। काम्या ने सवाल उठाया कि अगर रीति को दूसरा मौका देने की बात हो रही है, तो किसी दूसरे मजबूत खिलाड़ी की एक लाइफ खत्म करने का क्या मतलब है।
काम्या पंजाबी ने रीति के गेम को लेकर कहा, “रीति को निकालना स्मार्ट गेम प्ले कैसे है? यह तो बेवकूफी हुई , बल्कि किसी और स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एक लाइफ खत्म कर देते। भीड़ कम थोड़ी करनी थी।”
काम्या ने आगे कहा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और इसमें रीति भी शामिल हैं। उनके इस बयान के बाद रीति को लेकर चल रही चर्चा को सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं मिलने लगी हैं।
काम्या के बयान के बीच कुछ यूजर्स ने रीति की संभावित री-एंट्री को लेकर भी कमेंट किए। एक यूजर ने दावा किया कि काजी सर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि रीति वापस आएगी। यूजर ने लिखा कि काजी ने पहले ही कहा था कि रीति वापस आएगी और अब वह लौट भी आई हैं।
एक अन्य यूजर ने लिखा, “री-एंट्री होगी।” वहीं तीसरे यूजर ने कहा कि उन्हें पहले से ही लग रहा था कि रीति की एंट्री दोबारा होगी।
एक X यूजर ने लिखा, 'आपको क्या पता कि मनोज तिवारी ने ही निकाल दिया हो, उसको लग रहा हो बेइज्जती हो रही है।'
फिलहाल, दिए गए सोशल मीडिया रिएक्शन्स में यूजर्स रीति की वापसी की संभावना पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं, जबकि काम्या पंजाबी ने उन्हें दूसरा मौका दिए जाने के फैसले को लेकर अपनी बात रखी है।
बिग बॉस 20 का जो नया प्रोमो सामने आया था, उसमें 'वीकेंड के वार' के दौरान सलमान खान घर के सदस्यों को रीति के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं। प्रोमो वीडियो में सलमान खान ने कहा, "रीति तिवारी घर से चली गई। आप सब लोगों ने उसे चढ़ाया। उसने अपनी गलती मानी, माफी भी मांगी। लेकिन आपने उसे यह साबित करने का कभी मौका ही नहीं दिया कि उसमें वाकई कोई बदलाव आया है। ऐसे में आप लोगों को लगा कि वह हमेशा के लिए चली गई, मुझे भी लगा कि वह चली गई और बिग बॉस को भी लगा कि वह चली गई। पर याद रखिए, इस सीजन की थीम क्या है? 'तथास्तु'!" सलमान खान के इस 'तथास्तु' वाले डायलॉग के साथ ही किसी के आने की आवाज आती है और सभी घरवाले चिल्लाने लगते हैं।
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