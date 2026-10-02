’50 साल की बॉडी में 5 साल का बच्चा’, प्रियंका चौधरी ने शहनाज पूनावाला पर निकाली भड़ास, गोल्ड डिगर टैग से चिढ़ीं

Priyanka Chahar Choudhary slams on Shehzad Poonawalla: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे चर्चित रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) के टावर में संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस और निजी टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। हाल ही में शो में टीवी स्टार प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) और राजनेता व राजनीतिक विश्लेषक शहज़ाद पूनावाला (Shehzad Poonawalla) के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे की उम्र, मेकअप और व्यक्तित्व पर जमकर तीखे तीर चलाए।