मनीष कश्यप पर तेज प्रताप यादव ने कसा तंज, बोले- जमीन पर रहते हैं तो हवाई जहाज से क्यों आए हैं?

मनीष कश्यप-तेज प्रताप यादव (फोटो सोर्स- Instagram/PrimeVidoe)
Tej Pratap Yadav Takes Dig At Manish Kashyap: प्राइम के शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के रिश्तों के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। शुरुआत में नजर आ रही दोस्ती अब धीरे-धीरे शो के रंग लेकर दुश्मनी में बदलते हुए दिखने लगी है। अब हाल ही में तेज प्रताप यादव और मनीष कश्यप के बीच तनातनी देखने को मिली। 'राइज एंड फॉल' के लेटेस्ट प्रोमो में तेज प्रताप ने मनीष कश्यप पर तंज कसा है। क्या है फिर मामला, चलिए जानते हैं।
दरअसल शो के नए प्रोमो में मनीष कश्यप खुद को नॉमिनेशन से बचाने के लिए अपना कारण बताते हुए नजर आते हैं। बेसमेंट के सभी कंटेस्टेंट्स के सिर पर एलिमिनेशनल के लिए पहला नॉमिनेशन की प्रकिया की जा रही है। इसी बीच मनीष कश्यप खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। मनीष कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में काफी संघर्ष किया है। वो सड़कों पर रहते हैं।
मनीष कश्यप की इसी बात पर तेज प्रताप यादव तुरंत आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि अगर आप जमीन पर रहते हैं तो हवाई जहाज से यहां पर क्यों आए हैं।
राइज एंड फॉल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रियंका चाहर चौधरी अब पेंटहाउस का हिस्सा नहीं, बल्कि बेसमेंट का हिस्सा हैं। 'फिल्म विंडो' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पेंटहाउस से साथी कंटेस्टेंट्स ने बाहर निकालकर बेसमेंट में भेज दिया है।
‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में रूलर्स और वर्कर्स के बीच पावर गेम को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। शो में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कई चर्चित चेहरे नजर आ रहे हैं। इनमें गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, शिवित तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत जैसे नाम शामिल हैं।
हालांकि फिलहाल शो से सबसे पहले सिवेत तोमर का पत्ता कट गया है। सिवेत ने शो का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया था। उन्होंने शहजाद पूनावाला पर हाथ उठा दिया था। इसलिए हिंसा करने के चलते उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
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