मनीष कश्यप पर तेज प्रताप यादव ने कसा तंज, बोले- जमीन पर रहते हैं तो हवाई जहाज से क्यों आए हैं?

Tej Pratap Yadav Takes Dig At Manish Kashyap: प्राइम के शो 'राइज एंड फॉल 2' में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के रिश्तों के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। शुरुआत में नजर आ रही दोस्ती अब धीरे-धीरे शो के रंग लेकर दुश्मनी में बदलते हुए दिखने लगी है। अब हाल ही में तेज प्रताप यादव और मनीष कश्यप के बीच तनातनी देखने को मिली। 'राइज एंड फॉल' के लेटेस्ट प्रोमो में तेज प्रताप ने मनीष कश्यप पर तंज कसा है। क्या है फिर मामला, चलिए जानते हैं।