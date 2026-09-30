‘वह मैरिज मटीरियल हैं’, एक्स अंकित गुप्ता को लेकर प्रियंका चाहर चौधरी ने कही दिल की बात, बोलीं- ‘मैं उनसे शादी करना चाहूंगी’

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की फोटो। (instagram- @priyankachaharchoudhary and @6_ankitgupta)
Priyanka Chahar Choudhary Ankit Gupta: एकता कपूर के डेली सोप 'नागिन 7' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आ रही हैं। साल 2021 के 'उड़ारियां' शो से टीवी पर डेब्यू करने वाली प्रियंका रियलिटी शो 'बिग बॉस के 16वें' के सीजन के बाद घर-घर में पॉपुलर हो गईं थीं। प्रियंका की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ-साथ 'उड़ारियां' के को-स्टार अंकित गुप्ता के साथ उनकी बॉन्डिंग को भी फैंस ने बहुत पसंद किया। प्रियंका और अंकित ने कई सालों तक गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट किया। मगर पिछले साल दोनों का ब्रेकअप हो गया। बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉडकास्ट 'ऑनेस्टली व्हाई नॉट' में प्रियंका ने अंकित के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि वह उनसे शादी करना चाहेंगी।
सालों तक अपने रिश्ते को छिपाए रखने के बाद, प्रियंका चाहर ने आखिरकार पॉडकास्ट में इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने पहली बार अपने ब्रेकअप के बारे में भी बात की और कहा, "यह मेरे और उनके बीच की बात है। कई बार, रिश्ता अच्छा होने के लिए दो लोगों का साथ होना जरूरी नहीं होता।"
इंटरव्यू के दौरान, जब होस्ट ने एक्ट्रेस के सामने कहा कि जब से अंकित का प्रियंका से ब्रेकअप हुआ है, तब से वह प्रोफेशनली बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस पर प्रियंका ने कहा, "कोई किसी को दिशा नहीं दिखा सकता, हम दोनों बहुत समझदार हैं, हमने अपनी जिंदगी खुद बनाई है और आगे भी बनाएंगे। मैं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इस बारे में बात नहीं करना चाहती, हम सभी बड़े हैं और हमने जिंदगी देखी है, इसलिए हम जानते हैं कि क्या करना है। किसी का साथ होना या गाइड करना, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। वह बहुत अच्छे इंसान हैं।"
रैपिड-फायर राउंड में जब प्रियंका से पूछा गया कि अभिषेक मल्हान, नामिक पॉल और अंकित गुप्ता में से वह किसे मारना, किससे शादी और किसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेंगी, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि वह अभिषेक मल्हान को 'किल' करेंगी क्योंकि 'बैटलग्राउंड' के समय से ही उनकी आपस में दुश्मनी रही है। वह अपने 'नागिन 7' के को-स्टार नामिक पॉल के साथ 'हुक अप' करेंगी और अंकित से शादी करेंगी। प्रियंका ने कहा, "मैं अंकित गुप्ता से शादी करना चाहूंगी, वह सच में शादी के लिए एकदम सही इंसान हैं।"
इस पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का अफसोस नहीं है, मैंने जो भी फैसला लिया, वह ठीक था। एक्स को एक्स ही रहने दो।"
प्रियंका और अंकित 'उड़ारियां' के सेट पर पहली बार मिले थे और धीरे-धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। यह दोस्ती बाद में 'बिग बॉस 16' के दौरान पसंद में बदल गई। भले ही उन्होंने कभी भी एक-दूसरे को डेट करने की बात खुलकर नहीं मानी, लेकिन दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था। हालांकि, ब्रेकअप के एक साल बाद, प्रियंका ने उनके साथ रिश्ते की पुष्टि की है। 2024 में, अंकित के साथ अपने रिश्ते के बारे में SCREEN से बात करते हुए प्रियंका ने कहा था, "अंकित के साथ दोस्ती अभी भी है, और यह बहुत खूबसूरत है। इसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं है; हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम एक-दूसरे को समझते हैं, और यह अभी भी वैसा ही है।"
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