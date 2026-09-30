‘वह मैरिज मटीरियल हैं’, एक्स अंकित गुप्ता को लेकर प्रियंका चाहर चौधरी ने कही दिल की बात, बोलीं- ‘मैं उनसे शादी करना चाहूंगी’

Priyanka Chahar Choudhary Ankit Gupta: एकता कपूर के डेली सोप 'नागिन 7' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में नजर आ रही हैं। साल 2021 के 'उड़ारियां' शो से टीवी पर डेब्यू करने वाली प्रियंका रियलिटी शो 'बिग बॉस के 16वें' के सीजन के बाद घर-घर में पॉपुलर हो गईं थीं। प्रियंका की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ-साथ 'उड़ारियां' के को-स्टार अंकित गुप्ता के साथ उनकी बॉन्डिंग को भी फैंस ने बहुत पसंद किया। प्रियंका और अंकित ने कई सालों तक गुपचुप तरीके से एक-दूसरे को डेट किया। मगर पिछले साल दोनों का ब्रेकअप हो गया। बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉडकास्ट 'ऑनेस्टली व्हाई नॉट' में प्रियंका ने अंकित के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि वह उनसे शादी करना चाहेंगी।