‘अल्टीमेट रूलर’ की रेस से प्रियंका चौधरी हुईं बाहर? तेज प्रताप ने किया अनाउंस, बोले- हमें मिला है ज्यादा बहुमत

Priyanka Chahar Choudhary Out Rise And Fall 2: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुर्खियां बटोर रहे रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) के घर में आए दिन नए और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। टावर की सत्ता और पावर का खेल जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। शो के नए प्रोमो में एक ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया है। शो में पावर मिलते ही राजनेता तेज प्रताप यादव ने प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) को अल्टीमेट रूलर से बाहर करने का फैसला सुनाया है।