एक फैसला बदलेगा पूरा गेम! ‘राइज एंड फॉल 2’ में पेंटहाउस और बेसमेंट के बीच छिड़ी बहस, तेज प्रताप से भिड़े कंटेस्टेंट्स

शो में वीरेंद्र सहवाग होस्ट की भूमिका में हैं। इस सीजन में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, कायरा अनु, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव, इरीना रुदाकोवा और अनीश भगत नजर आ रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव के फैसले को लेकर मनिष कश्यप और प्रियंका चाहर चौधरी के साथ हुई यह बहस शो में आगे किस तरह का मोड़ लाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।