रवि किशन ने इरफान पठान को सिखाया अपना वायरल डांस मूव? FICCI फ्रेम्स 2026 का VIDEO छाया

Bhojpuri Actor Ravi Kishan: FICCI फ्रेम्स 2026 के दूसरे दिन रवि किशन और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की एक खास झलक ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। ‘लाइटिंग अप अ बिलियन स्क्रीन्स’ पैनल में शामिल दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रवि किशन अपना वायरल डांस स्टेप करते नजर आ रहे हैं और इरफान पठान भी उनके साथ कदम मिलाते दिख रहे हैं।