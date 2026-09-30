‘पापा काजी वापस आ गए हैं’, Bigg Boss 20 रीति तिवारी के तंज का काजी ने दिया करारा जवाब, बोले- ‘तू बड़ी सस्ती औरत’

Bigg Boss 20 Viral Video: बिग बॉस 20 में रीति तिवारी और काजी के बीच तकरार एक बार फिर चर्चा में है। रीति ने गाने के अंदाज में काजी समेत घरवालों पर तंज कसा, जिसके बाद काजी ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए उन पर पलटवार किया। काजी ने साफ कहा कि वह अपनी बेटियों के खिलाफ गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन रीति के तंज का जवाब देने से भी पीछे नहीं हटे।