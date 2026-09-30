‘नेपो किड’ कहने वालों पर रूपाली गांगुली का छलका दर्द? पिता को याद कर बोलीं- हमने सब कुछ खो दिया

Rupali Ganguly : टीवी की फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली अपने दिवंगत पिता और फिल्ममेकर अनिल गांगुली को याद करते हुए भावुक हो गईं। आज बुधवार, 30 सितंबर को मुंबई में आयोजित FICCI फ्रेम्स 2026 में रूपाली ने परिवार के उस मुश्किल दौर के बारे में बात की, जब उनके पिता के फिल्मी करियर की वजह से परिवार को आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा था। उन्होंने बताया कि उनके पिता का मुंबई में अपना घर होने का सपना था, जिसे उन्होंने ‘अनुपमा’ की सफलता के बाद पूरा किया।