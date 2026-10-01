‘उसे घर मत भेजो’, शहजाद पूनावाला ने किया दावा, हिंसा के बाद मेकर्स से लगाई थी सिवेत तोमर के लिए गुहार

शहजाद के मुताबिक, उन्होंने मेकर्स से कहा था, 'उसे बाहर मत भेजो, उसे रखो और माफ कर दो।' उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि सिवेत की उम्र करीब 29-30 साल है और यह शो उसके लिए रोजी-रोटी का जरिया है। शहजाद ने कहा कि यह उनके लिए रोजी-रोटी का सवाल नहीं है। उन्होंने इसी बात को अपनी स्थिति और प्रियंका चाहर चौधरी के साथ हुए विवाद से जोड़ते हुए कहा कि जब वह सिवेत को माफ कर सकते हैं तो प्रियंका से माफी क्यों नहीं मांग सकते।