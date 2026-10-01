1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘उसे घर मत भेजो’, शहजाद पूनावाला ने किया दावा, हिंसा के बाद मेकर्स से लगाई थी सिवेत तोमर के लिए गुहार

Shehzad Poonawala-Siwet Tomar Fight: 'राइज एंड फॉल सीजन 2' के लेटेस्ट एपिसोड में शहजाद पूनावाला ने साथी कंटेस्टेंट से बात करते हुए दावा किया है कि उन्होंने मेकर्स से गुहार लगाई थी कि वो सिवेत तोमर को शो से बाहर करके घर ना भेजें। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 01, 2026

Rise & Fall Season 2

Shehzad Poonawala-Siwet Tomar (फोटो सोर्स- Instagram/PrimeVideo)

Rise & Fall Season 2: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ की शुरुआत के साथ ही शो में विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शो में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए शहजाद पूनावाला इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। हाल ही में सिवेत तोमर के साथ हुई झड़प के बाद सिवेत को शो से बाहर कर दिया गया। अब शहजाद ने खुलासा किया है कि उन्होंने खुद मेकर्स से सिवेत को शो से बाहर न करने और उसे माफ करने की अपील की थी।

शहजाद ने लेटेस्ट एपिसोड में किया खुलासा

एक हालिया एपिसोड में शहजाद ने कहा कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि हर स्थिति में समझौता उन्हें ही करना पड़ता है। सिवेत के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि झड़प के बाद जब वह इलाज करा रहे थे, तब उन्होंने शो के मेकर्स से कहा था कि सिवेत को बाहर न भेजा जाए।

शहजाद के मुताबिक, उन्होंने मेकर्स से कहा था, 'उसे बाहर मत भेजो, उसे रखो और माफ कर दो।' उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि सिवेत की उम्र करीब 29-30 साल है और यह शो उसके लिए रोजी-रोटी का जरिया है। शहजाद ने कहा कि यह उनके लिए रोजी-रोटी का सवाल नहीं है। उन्होंने इसी बात को अपनी स्थिति और प्रियंका चाहर चौधरी के साथ हुए विवाद से जोड़ते हुए कहा कि जब वह सिवेत को माफ कर सकते हैं तो प्रियंका से माफी क्यों नहीं मांग सकते।

शहजाद और प्रियंका के बीच भी विवाद

दरअसल, शो में शहजाद और प्रियंका के बीच भी विवाद देखने को मिला था। शहजाद ने प्रियंका को 'गोल्ड डिगर' कहा था, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई। बाद में शहजाद ने इरीना रुडाकोवा से शो छोड़ने की इच्छा भी जाहिर की। उन्हें चिंता थी कि उनके खिलाफ कोई आरोप लग सकता है, जिसका इस्तेमाल उनके विरोधी उनकी छवि खराब करने के लिए कर सकते हैं। इरीना ने उन्हें शो छोड़ने के बजाय प्रियंका से माफी मांगकर मामला शांत करने की सलाह दी।

सिवेत और शहजाद के बीच बड़ी फाइट

वहीं, सिवेत और शहजाद का विवाद शो के तीसरे एपिसोड में शुरू हुआ था। शहजाद ने सिवेत को ‘अल्टीमेट रूलर’ की रेस से बाहर करने के लिए नामित किया था। इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान शहजाद का कुर्ता फट गया और सिवेट को बाद में शो से बाहर कर दिया गया।

सिवेत ने बाहर होने के बाद एक वीडियो में अपनी तरफ की बात रखी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने शहजाद को मारा नहीं था और उनका कुर्ता पकड़ने की वजह से फटा था। सिवेत ने यह भी आरोप लगाया कि शहजाद ने उन्हें धर्म और जाति से जुड़ी बातों को लेकर बार-बार उकसाया था। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि हिंसा गलत थी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2026 10:43 am

Published on:

01 Oct 2026 10:39 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘उसे घर मत भेजो’, शहजाद पूनावाला ने किया दावा, हिंसा के बाद मेकर्स से लगाई थी सिवेत तोमर के लिए गुहार

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अभिषेक मल्हान को ‘मारना’ और अंकित गुप्ता से शादी करना चाहती हैं, प्रियंका चाहर चौधरी, बोलीं- ‘वह मैरिज मटीरियल हैं’

Priyanka Chahar Choudhary Ankit Gupta
OTT

‘अल्टीमेट रूलर’ की रेस से प्रियंका चौधरी हुईं बाहर? तेज प्रताप ने किया अनाउंस, बोले- हमें मिला है ज्यादा बहुमत

Priyanka Chahar Choudhary Out Rise And Fall 2 tej pratap use special power
OTT

Bigg Boss 20: रीति तिवारी ने काजी तौकीर से की दोस्ती, परिवार और अपने सबसे बड़े डर का किया खुलासा

Rhiti Tiwari reveals her big fear front of Qazi Touqeer And said sorry
OTT

“माफिया की तरह काम कर रहा है बिजली बोर्ड!”, बिजली कटने पर भड़कीं तनीषा मुखर्जी, देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार

Tanishaa Mukerji post electricity board behaving mafia seeks Fadnavis help
OTT

‘तमाचा यहां खाएगा, तालियां बाहर बजेंगी’ ‘राइज एंड फॉल 2’ में प्रियंका चाहर चौधरी ने रोते हुए शहजाद पूनावाला पर निकाला गुस्सा

Priyanka Chahar Choudhary says i will slap Shehzad Poonawalla
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.