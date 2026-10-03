‘बिग बॉस 20’ से बेघर होते ही रीति तिवारी ने किया पहला पोस्ट, काजी तौकीर और वापस आने पर की बात, बोलीं- मैं तुम्हारे साथ हूं

Rhiti Tiwari Post after Evicted in Bigg Boss 20:रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में आए दिन अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में हुए एक चौंकाने वाले मिड-वीक एविक्शन (Mid-Week Eviction) में स्टार रीति तिवारी (Reeti Tiwari) का सफर अचानक खत्म हो गया। बेघर होने के बाद रीति ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शो के अपने आखिरी दिन और को-कंटेस्टेंट काजी तौकीर (Qazi Touqeer) के साथ फोटो शेयर कर एक ऐसा मैसेज लिखा है जिसने दर्शकों और फैंस का ध्यान खींच लिया है।