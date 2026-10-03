‘ये गैंग लीडर वाला शो नहीं है’, Rise and Fall 2 में गौतम से भिड़ीं कायरा-निहारिका तिवारी, जमकर सुनाई खरी-खोटी

Rise and Fall 2 Contestants: ‘Rise and Fall 2’ में गेम के साथ-साथ कंटेस्टेंट्स के बीच टकराव भी बढ़ता नजर आ रहा है। शो में कायरा और निहारिका की गौतम से तीखी बहस देखने को मिली। बातचीत के दौरान दोनों ने गौतम के सामने अपनी बात रखी और उनके गेम पर भी सवाल उठाए।