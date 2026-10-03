‘Farzi 2’ में शाहिद कपूर के साथ रोमांस करेंगी युक्ति थरेजा! इमरान हाशमी संग कर चुकी हैं काम

Shahid Kapoor New actress Yukti Thareja in Farzi 2: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित और सफल क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'फर्जी' (Farzi) के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शोमेकर्स राज निदिमोरू और कृष्णा डीके (Raj & DK) 'फर्जी 2' के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वैरायटी इंडिया (Variety India) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीक्वल में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) के साथ मुख्य अभिनेत्री के तौर पर युक्ति थरेजा (Yukti Thareja) को कास्ट किया गया है। युक्ति इमरान हाशमी के साथ काम कर चुकी हैं।