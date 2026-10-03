जावेद अख्तर के बयान ‘कैप्टन स्मित को मिले महावीर चक्र’ को मुकेश खन्ना ने दिया समर्थन! बोले- चंद्रशेखर आजाद को भी देना चाहिए अवॉर्ड

मुकेश खन्ना ने साफ शब्दों में कहा, "दे दीजिए साहब! इसे इतनी कसकर क्यों पकड़े हुए हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं समय-समय पर कहता रहा हूं। मैंने तो पहले भी कई बार कहा था कि अगर आप अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को 'भारत रत्न' दे देते हैं, तो यह असल में भारत रत्न सम्मान के लिए ही बड़े गौरव की बात होगी। ठीक उसी तरह, अगर आप कैप्टन स्मित मच्छर जैसे वीर सपूतों को 'परमवीर चक्र' या 'महावीर चक्र' देते हैं, तो यह उस चक्र का मान बढ़ाएगा। क्योंकि सब जानते हैं कि आजकल यहां लोगों को ये चक्र और सम्मान किस तरह मिलते हैं।"