Drishyam 3 Box Office Collection Day 1: अजय देवगन की दृश्यम 3 ने ओपनिंग पर किया कमाल, पहले दिन ही 95 करोड़ पहुंचा कलेक्शन

Drishyam 3 Box Office Collection Day 1: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2 अक्टूबर 2026 गांधी जयंती के मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की मोस्ट अवेटेड सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम 3 (Drishyam 3) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान उठाया है जिसने भारतीय सिनेमा के पिछले कई बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त होने के नाते दर्शकों में इसका जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। आइये जानते हैं फिल्म ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन...