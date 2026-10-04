“अकेलेपन के डर से शादी में समझौता करना अंतिम संस्कार जैसा”, एली अवराम ने ब्रेकअप को लेकर दर्द किया बयां

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एली अवराम ने अपने निजी जीवन के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "मैं अभी एक बहुत ही दर्दनाक दिल टूटने के दौर से उबर रही हूं। मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में पर्सनल ग्रोथ और समझदारी के लिए प्रार्थना की थी, और ईश्वर ने वही किया जो जरूरी था। हम हमेशा उसी चीज से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो हमें अंदर से तोड़ती है। कम से कम मेरी जिंदगी का यही अनुभव रहा है।"