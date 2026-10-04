“बस राहुल ही राहुल है!”, केएल राहुल के शानदार शतक पर गदगद हुए ससुर सुनील शेट्टी, पत्नी अथिया ने भी लुटाया प्यार

WI vs IND 3rd ODI KL Rahul century: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने शनिवार, 3 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। मात्र 80 गेंदों में नौवां वनडे शतक जड़ने वाले केएल राहुल की इस शानदार पारी का जश्न उनके परिवार और फैंस ने बड़े ही खास अंदाज में मनाया। बॉलीवुड अभिनेता और राहुल के ससुर सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपने दामाद पर गर्व जताया, वहीं उनकी पत्नी अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) भी पति की इस उपलब्धि पर खुशी से झूम उठीं।
80 गेंदों में शतक पूरा करने के बाद जब केएल राहुल ने मैदान पर अपने चिर-परिचित अंदाज में जश्न मनाया, तो सुनील शेट्टी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर राहुल के इस सेलिब्रेशन का एक वीडियो क्लिप शेयर किया और लिखा "बस राहुल ही राहुल है। हमेशा गर्व है।"
वहीं, पत्नी अथिया शेट्टी ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी पर केएल राहुल की मैदान से एक तस्वीर शेयर की और उसपर एक रेड हार्ट (लाल दिल) इमोजी पोस्ट किया और अपने पति को चीयर किया।
यह पहली बार नहीं है जब सुनील शेट्टी ने अपने दामाद के खेल की खुले दिल से तारीफ की हो। शादी से पहले 2021 में जब राहुल ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शतक जड़ा था, तब भी सुनील ने उन्हें बधाई दी थी। 2023 के एक इंटरव्यू में सुनील ने भावुक होकर कहा था कि राहुल बहुत ही शांत, विनम्र और संस्कारी हैं, और वे अपने लिए इससे बेहतर बेटा नहीं मांग सकते थे।
न्यू चंडीगढ़ के पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, हालांकि शुभमन गिल और विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने से टीम शुरुआत में दबाव में आ गई थी। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा (92 रन) और रुतुराज गायकवाड़ (57 रन) ने 137 रनों की मजबूत साझेदारी कर पारी को संभाला।
मैच के अंतिम ओवरों में केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और मैदान के चारों तरफ चौकों-छक्कों की बारिश कर दी। राहुल ने सिर्फ 87 गेंदों पर नाबाद 129 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 50 ओवरों में 351/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज ने हालांकि इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरा वनडे मैच अपने नाम कर लिया, लेकिन शुरुआती दो मैच जीतकर भारत पहले ही 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुका था।
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