“बस राहुल ही राहुल है!”, केएल राहुल के शानदार शतक पर गदगद हुए ससुर सुनील शेट्टी, पत्नी अथिया ने भी लुटाया प्यार

WI vs IND 3rd ODI KL Rahul century: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने शनिवार, 3 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मैच में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। मात्र 80 गेंदों में नौवां वनडे शतक जड़ने वाले केएल राहुल की इस शानदार पारी का जश्न उनके परिवार और फैंस ने बड़े ही खास अंदाज में मनाया। बॉलीवुड अभिनेता और राहुल के ससुर सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपने दामाद पर गर्व जताया, वहीं उनकी पत्नी अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) भी पति की इस उपलब्धि पर खुशी से झूम उठीं।