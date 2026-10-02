दृश्यम फ्रेंचाइजी में विजय सालगांवकर के झूठ का वो जाल जिसने पुलिस को हर मोड़ पर किया गुमराह

Vijay Salgaonkar Drishyam:अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दृश्यम: द कंक्लूजन' आज (2 अक्टूबर) को रिलीज हो गई है। एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है। ये दृश्यम प्रेंचाईजी की तीसरी और आखिरी कड़ी है। हालांकि, ‘दृश्यम’ की कहानी में विजय सालगांवकर एक आम परिवार के मुखिया नजर आते हैं, लेकिन जब उनकी बेटी से जुड़ा एक हादसा पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देता है, तो विजय अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा जाल बुनते हैं, जिसमें पुलिस भी उलझ जाती है। वह सिर्फ सबूत छिपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी तैयार करते हैं, जिसे झूठ साबित करना आसान नहीं होता।