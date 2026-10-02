Drishyam 3: ‘दृश्यम’ और ‘दृश्यम 2’ से कितनी अलग है इस बार की ‘दृश्यम 3’, इन तीन पहलुओं में छिपी पूरी कहानी

सबसे पहले वो विजय और मेडिकल कॉलेज में चौकीदारी करने वाले शख्स पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देता है। इसके बाद उसे दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी मिल जाती है। इसके बाद पिछले 2 सालों से पुलिस ने विजय और उसके परिवार की कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू किया होता है, वो भी अदालत में पेश होती है, जिससे विजय और उसका पूरा पूरी तरह से फंस जाता है। इसके बाद क्या विजय अपने परिवार को बचाने की इस कोशिश में सफल हो पाया या फिर नहीं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।