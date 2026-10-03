रामायण-महाभारत तो पहले भी थीं, फिर अब क्यों मच रही है माइथोलॉजी फिल्मों की धूम? समझिए पूरा ट्रेंड

इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ‘महावतार नरसिम्हा'। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को बनाने में साढ़े चार साल लगे और इसे विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण जैसे स्रोतों से जोड़ा गया। इसके निर्देशक अश्विन कुमार ने इसे सिर्फ एनीमेशन फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कहानी के रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की बात कही थी। इसका सीधा सा मतलब है कि तकनीक यहां सिर्फ कहानी को खूबसूरत बनाने का माध्यम नहीं है। यह उन पौराणिक दृश्यों को विश्वसनीय बनाने की कोशिश है, जिन्हें पुराने दौर में सीमित साधनों के कारण उसी स्तर पर दिखाना संभव नहीं था।