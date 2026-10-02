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‘आंदोलन चालू रहेगा’, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के ‘जेल भरो आंदोलन’ में शामिल हुए विशाल ददलानी

Vishal Dadlani Joined CJP Protest: विशाल ददलानी, CJP के मुंबई प्रोटेस्ट में अभिजीत दिपके के साथ शामिल हुए। यह प्रोटेस्ट CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर किया गया था।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 02, 2026

Vishal Dadlani Joined CJP Protest

CJP प्रोटेस्ट में पहुंचे विशाल ददलानी। (फोटो सोर्स: instagram- @vishaldadlani)

Vishal Dadlani Joined CJP Protest: सिंगर विशाल ददलानी 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'जेल भरो आंदोलन' में शामिल हुए। प्रोटेस्ट में बोलते हुए, विशाल ने कहा कि उन्हें मुंबई में दिपके के साथ शामिल होकर खुशी हुई और उन्होंने नारा दिया, 'गो ज्ञानू गो'। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के नेतृत्व में हो रहा यह प्रोटेस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर केंद्रित है। शबाना आजमी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुईं।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, विशाल ने मुंबई में दिपके के प्रोटेस्ट में शामिल होने के बारे में बात की और कहा कि उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है। मंच पर उन्होंने कहा, "यह कितना सुंदर दृश्य है। मुझे अभिजीत के साथ दिल्ली में होने का मौका नहीं मिला लेकिन यहां होने का मौका मिल रहा है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक… 'गो ज्ञानू गो'।"

सिंगर ने एक दिन पहले पोस्ट शेयर कर जताया था समर्थन

विशाल ने पहले सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोटेस्ट के लिए अपना समर्थन जताया था और कहा था कि वह 2 अक्टूबर के प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। उनका यह समर्थन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के अभियान और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी उनकी मांगों के बीच आया है।

मुंबई पुलिस द्वारा शिवाजी पार्क में प्रस्तावित सभा की अनुमति न दिए जाने के बाद इस प्रोटेस्ट को 'जेल भरो आंदोलन' के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद दिपके ने घोषणा की थी कि प्रोटेस्ट 2 अक्टूबर को ही होगा। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी भी प्रोटेस्ट स्थल पर मौजूद रहीं।

अभिजीत दीपके से मिले नसीरुद्दीन शाह

इस बीच, मुंबई में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले, अभिजीत दीपके 'फेस्टिवल ऑफ अल्टरनेटिव्स 2026' में शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह से हुई। बाद में दीपके ने एक्टर और अपनी बातचीत का एक वीडियो X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया और लिखा, "क्या मैं सपना देख रहा हूं या क्या?"

वीडियो में नसीरुद्दीन शाह को स्टेज पर आते और दीपके को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। मशहूर एक्टर ने उनसे कहा कि वह उन्हें गले लगाने, हाथ मिलाने और उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। दीपके ने जवाब दिया, "सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे पता नहीं था कि आप यहां हैं।" तब शाह ने उनसे कहा, "मुझे पता था कि आप यहां हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं।" उन्होंने दीपके को अपना समर्थन भी दिया और उनके काम की तारीफ की।

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Updated on:

02 Oct 2026 07:28 pm

Published on:

02 Oct 2026 07:28 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आंदोलन चालू रहेगा’, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के ‘जेल भरो आंदोलन’ में शामिल हुए विशाल ददलानी

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