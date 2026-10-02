‘आंदोलन चालू रहेगा’, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के ‘जेल भरो आंदोलन’ में शामिल हुए विशाल ददलानी

Vishal Dadlani Joined CJP Protest: सिंगर विशाल ददलानी 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'जेल भरो आंदोलन' में शामिल हुए। प्रोटेस्ट में बोलते हुए, विशाल ने कहा कि उन्हें मुंबई में दिपके के साथ शामिल होकर खुशी हुई और उन्होंने नारा दिया, 'गो ज्ञानू गो'। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के नेतृत्व में हो रहा यह प्रोटेस्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर केंद्रित है। शबाना आजमी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुईं।