‘आप हिंदू-मुस्लिम वाली बकवास खत्म कर देंगे’, नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दिपके की मुलाकात पर नेटिजन्स कर रहे कमेंट्स

वीडियो में दिख रहा है कि नसीरुद्दीन शाह मंच पर आते हैं और दिपके को गले लगाते हैं। दिग्गज अभिनेता CJP फाउंडर से कहते हैं कि वह उनसे गले मिलने, हाथ मिलाने और उन्हें धन्यवाद देने आए हैं। जबकि दिपके जवाब देते हुए कहते हैं, "सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे पता नहीं था कि आप यहां हैं।" इस पर शाह उनसे कहते हैं, "मुझे पता था कि आप यहां हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं।" एक्टर ने दिपके से यह भी कहा कि वह उनके काम की तारीफ करते हैं।