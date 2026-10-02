2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘आप हिंदू-मुस्लिम वाली बकवास खत्म कर देंगे’, नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दिपके की मुलाकात पर नेटिजन्स कर रहे कमेंट्स

Naseeruddin Shah Meets Abhijeet Dipke: CJP फाउंडर अभिजीत दिपके ने मुंबई में 'फेस्टिवल ऑफ अल्टरनेटिव्स 2026' के दौरान दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया। इस मुलाकात की सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 02, 2026

Naseeruddin Shah Meets Abhijeet Dipke

नसीरुद्दीन शाह ने अभिजीत दीपके को लगाया गले। (फोटो सोर्स: @@abhijeet_dipke)

Naseeruddin Shah Meets Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रही है। CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके की अगुवाई में प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन से पहले, दिपके 'फेस्टिवल ऑफ अल्टरनेटिव्स 2026' में शामिल हुए, और वहां दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह उनसे मिले। .

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

दिपके दिग्गज एक्टर को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने शाह के साथ अपनी मुलाकात का वीडियो X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया। उन्होंने ट्वीट किया, "क्या मैं सपना देख रहा हूं या क्या?"

वीडियो में दिख रहा है कि नसीरुद्दीन शाह मंच पर आते हैं और दिपके को गले लगाते हैं। दिग्गज अभिनेता CJP फाउंडर से कहते हैं कि वह उनसे गले मिलने, हाथ मिलाने और उन्हें धन्यवाद देने आए हैं। जबकि दिपके जवाब देते हुए कहते हैं, "सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे पता नहीं था कि आप यहां हैं।" इस पर शाह उनसे कहते हैं, "मुझे पता था कि आप यहां हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं।" एक्टर ने दिपके से यह भी कहा कि वह उनके काम की तारीफ करते हैं।

नसीरुद्दीन शाह पहले भी कर चुके हैं दीपके की तारीफ

इस साल की शुरुआत में, जब अभिजीत दीपके स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब नसीरुद्दीन शाह ने इस विरोध के समर्थन में एक वीडियो बनाया था।

नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत डिपके के वीडियो पर यूजर्स कर रहे हैं कमेंट्स

वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, "नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। आपने सिर्फ 4 महीनों में यही कमाया है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस हिंदू-मुस्लिम वाली बकवास को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।"

एक और X यूजर ने लिखा, "सबसे बड़े देश-विरोधी, छोटे-मोटे देश-विरोधियों से मिलने आए हैं। वह असल जिंदगी में भी उसी भूमिका को जी रहे हैं जो उन्होंने 'सरफरोश' फिल्म में निभाई थी।"

एक और यूजर ने ट्वीट किया, "नसीरुद्दीन शाह बहुत भले इंसान हैं, मुझे उनके हुनर ​​के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी इंसानियत के लिए और भी ज्यादा सम्मान है।

CJP के मुंबई विरोध प्रदर्शन में शामिल हस्तियां

वहीं, विशाल ददलानी, शबाना आजमी और अन्य कई हस्तियां शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।विशाल ददलानी ने कथित एसआईआर अनियमितताओं को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के मुंबई विरोध प्रदर्शन में कहा, 'आंदोलन चालू रहेगा।'

वहीं, शबाना आजमी और विशाल भारद्वाज समेत कई हस्तियां शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।

#में अब तक
Naseeruddin Shah Meets Abhijeet Dipke

‘आप हिंदू-मुस्लिम वाली बकवास खत्म कर देंगे’, नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दिपके की मुलाकात पर नेटिजन्स कर रहे कमेंट्स

PRAGATI-50

PRAGATI-50: रायपुर और बिलासपुर बनेंगे स्वच्छता की मॉडल सिटी, प्रगति-50 के शहर होंगे कचरा-धूल मुक्त

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

02 Oct 2026 06:35 pm

Published on:

02 Oct 2026 06:06 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आप हिंदू-मुस्लिम वाली बकवास खत्म कर देंगे’, नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दिपके की मुलाकात पर नेटिजन्स कर रहे कमेंट्स

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Drishyam 3: ‘दृश्यम’ और ‘दृश्यम 2’ से कितनी अलग है इस बार की ‘दृश्यम 3’, इन तीन पहलुओं में छिपी पूरी कहानी

Drishyam 3 The Conclusion
मनोरंजन

दृश्यम फ्रेंचाइजी में विजय सालगांवकर के झूठ का वो जाल जिसने पुलिस को हर मोड़ पर किया गुमराह

Vijay Salgaonkar Drishyam
मनोरंजन

‘इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता’, यूट्यूबर सौरव जोशी के साथ सरेआम हुई गाली-गलौज, बदसलूकी के बाद व्लॉग में हुए इमोशनल

Youtuber Sourav Joshi Haldwani Incident
मनोरंजन

सांसें रोकने वाले हैं ‘दृश्यम 3’ के ये 5 सीन, कभी बजीं तालियां तो कभी आया गुस्सा

Drishyam 3 The Conclusion
बॉलीवुड

Prem Keetanu Review: प्यार और पैसे के जाल में बुरी तरह उलझी वीर पहाड़िया-अपारशक्ति की ‘प्रेम कीटाणु’, आखिर में करके गई कन्फ्यूज

Prem Keetanu Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.