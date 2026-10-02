‘आप हिंदू-मुस्लिम वाली बकवास खत्म कर देंगे’, नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दिपके की मुलाकात पर नेटिजन्स कर रहे कमेंट्स

नसीरुद्दीन शाह ने अभिजीत दीपके को लगाया गले। (फोटो सोर्स: @@abhijeet_dipke)
Naseeruddin Shah Meets Abhijeet Dipke: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रही है। CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके की अगुवाई में प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन से पहले, दिपके 'फेस्टिवल ऑफ अल्टरनेटिव्स 2026' में शामिल हुए, और वहां दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह उनसे मिले। .
दिपके दिग्गज एक्टर को देखकर हैरान रह गए और उन्होंने शाह के साथ अपनी मुलाकात का वीडियो X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया। उन्होंने ट्वीट किया, "क्या मैं सपना देख रहा हूं या क्या?"
वीडियो में दिख रहा है कि नसीरुद्दीन शाह मंच पर आते हैं और दिपके को गले लगाते हैं। दिग्गज अभिनेता CJP फाउंडर से कहते हैं कि वह उनसे गले मिलने, हाथ मिलाने और उन्हें धन्यवाद देने आए हैं। जबकि दिपके जवाब देते हुए कहते हैं, "सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे पता नहीं था कि आप यहां हैं।" इस पर शाह उनसे कहते हैं, "मुझे पता था कि आप यहां हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं।" एक्टर ने दिपके से यह भी कहा कि वह उनके काम की तारीफ करते हैं।
इस साल की शुरुआत में, जब अभिजीत दीपके स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब नसीरुद्दीन शाह ने इस विरोध के समर्थन में एक वीडियो बनाया था।
वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, "नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। आपने सिर्फ 4 महीनों में यही कमाया है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस हिंदू-मुस्लिम वाली बकवास को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।"
एक और X यूजर ने लिखा, "सबसे बड़े देश-विरोधी, छोटे-मोटे देश-विरोधियों से मिलने आए हैं। वह असल जिंदगी में भी उसी भूमिका को जी रहे हैं जो उन्होंने 'सरफरोश' फिल्म में निभाई थी।"
एक और यूजर ने ट्वीट किया, "नसीरुद्दीन शाह बहुत भले इंसान हैं, मुझे उनके हुनर के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी इंसानियत के लिए और भी ज्यादा सम्मान है।
वहीं, विशाल ददलानी, शबाना आजमी और अन्य कई हस्तियां शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।विशाल ददलानी ने कथित एसआईआर अनियमितताओं को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के मुंबई विरोध प्रदर्शन में कहा, 'आंदोलन चालू रहेगा।'
वहीं, शबाना आजमी और विशाल भारद्वाज समेत कई हस्तियां शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।
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