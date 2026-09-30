PRAGATI-50: रायपुर और बिलासपुर बनेंगे स्वच्छता की मॉडल सिटी, प्रगति-50 के शहर होंगे कचरा-धूल मुक्त

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में 29 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू नई दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल हुए। शुभारंभ कार्यक्रम में चयनित राज्यों के नगरीय विकास विभागों, शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने सहभागिता की। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। रायपुर की महापौर मीनल चौबे और बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी तथा दोनों नगर निगमों के आयुक्त भी कार्यक्रम में ऑनलाइन सम्मिलित हुए।