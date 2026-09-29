CG Transfer News: 125 अधिकारियों का तबादला, अपर कलेक्टर-डिप्टी कलेक्टर समेत कई अफसर बदले, देखें लिस्ट

Transfer News: छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल का दौर जारी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 38 अधिकारियों की नई पदस्थापना के बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार ने 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश में कुल 125 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस तबादला सूची में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर समेत विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम शामिल हैं।