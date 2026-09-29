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CG Transfer News: 125 अधिकारियों का तबादला, अपर कलेक्टर-डिप्टी कलेक्टर समेत कई अफसर बदले, देखें लिस्ट

Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। सरकार ने 125 अधिकारियों का ट्रांसफर करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Sep 29, 2026

CG Transfer News

अधिकारियों की नई पदस्थापना (photo-patrika)

Transfer News: छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल का दौर जारी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 38 अधिकारियों की नई पदस्थापना के बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार ने 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश में कुल 125 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस तबादला सूची में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर समेत विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

कई जिलों के अपर कलेक्टर बदले

नया रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना में व्यापक बदलाव किया गया है। कई जिलों में पदस्थ अपर कलेक्टरों को दूसरे जिलों में नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की भी नई पदस्थापना की गई है।

विभिन्न विभागों में मिली नई जिम्मेदारी

जारी आदेश में अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ-साथ विकास प्राधिकरण, नगर पालिक निगम और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी पदस्थ किया गया है। सूची में उप सचिव और प्रवर श्रेणी के पदों पर अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। इससे प्रशासनिक स्तर पर कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है।

29 सितंबर को जारी हुआ आदेश

राज्य सरकार की ओर से यह तबादला आदेश 29 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। आदेश में शामिल अधिकारियों को नई पदस्थापना वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों और जिला कलेक्टरों को भी भेजी गई है।

GAD के बाद एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अलग-अलग विभागों में पदस्थ 38 अधिकारियों की नई पदस्थापना का आदेश जारी किया था। इसके बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों के तबादले से प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल और व्यापक हो गया है।

डिजिटल हस्ताक्षर से जारी आदेश

यह आदेश उप सचिव क्लेमेंटीना लकड़ा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें अधिकारियों के वर्तमान पद, नई पदस्थापना और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। तबादला आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों के जल्द ही नई जगह कार्यभार संभालने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

देखें 125 अधिकारियों की पूरी तबादला सूची

राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों के तबादले से जिलों और विभिन्न प्रशासनिक संस्थानों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। नीचे देखें सरकार की ओर से जारी पूरी जंबो तबादला सूची और किस अधिकारी को कहां नई जिम्मेदारी मिली है।

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Updated on:

29 Sept 2026 02:17 pm

Published on:

29 Sept 2026 01:48 pm

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