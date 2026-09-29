Chhattisgarh Budget 2027-28: 1 अक्टूबर को खुलेगा बजट मॉड्यूल, विभागों से मांगी जाएगी जानकारी

Chhattisgarh Budget 2027-28: छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने विभागों से बजट प्रस्ताव मंगाने और उन पर चर्चा के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है। इसके तहत 1 अक्टूबर से विभागीय स्तर पर बजट की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्व प्राप्तियों और वसूली के अनुमान पर चर्चा के बाद विभागीय प्रस्तावों की समीक्षा सचिव और मंत्री स्तर पर की जाएगी। नई योजनाओं और खर्च के प्रस्तावों की भी जांच होगी। विभागों को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव भेजने होंगे। बजट को अंतिम रूप देने की पूरी प्रक्रिया मार्च 2027 तक चलेगी।