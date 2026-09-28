Sukma Flood Update: CM साय ने सुकमा में देखा बाढ़ का हाल, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

Sukma Flood Update: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सुकमा और बस्तर के कई गांवों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को सुकमा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने राहत केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से राहत-बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी भी ली।