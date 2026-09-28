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Sukma Flood Update: CM साय ने सुकमा में देखा बाढ़ का हाल, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

Chhattisgarh Flood News: सुकमा और बस्तर में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात के बीच CM विष्णु देव साय ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राहत केंद्रों का निरीक्षण कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत-बचाव कार्यों की जानकारी ली।
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सुकमा

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Shradha Jaiswal

Sep 28, 2026

Sukma Flood Update

Sukma Flood Update: CM साय ने सुकमा में देखा बाढ़ का हाल(photo-patrika group)

Sukma Flood Update: छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सुकमा और बस्तर के कई गांवों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को सुकमा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने राहत केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से राहत-बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी भी ली।

Sukma Flood: राहत केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की ली जानकारी

मुख्यमंत्री साय ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ राहत केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी स्थिति व समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

प्रभावित लोगों से मिले CM साय

मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रों में मौजूद लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं और जरूरतों के बारे में जानकारी ली। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से बाढ़ की मौजूदा स्थिति और राहत-बचाव कार्यों की जानकारी ली।

भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राहत केंद्रों में रह रहे परिवारों को किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश भी दिए।

राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा

सुकमा और बस्तर के प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी लेते हुए राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा। जरूरत के अनुसार प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

सरकार प्रभावित परिवारों के साथ: CM साय

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में किसी तरह की कमी न रहे और जरूरी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।

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Updated on:

28 Sept 2026 03:12 pm

Published on:

28 Sept 2026 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Sukma Flood Update: CM साय ने सुकमा में देखा बाढ़ का हाल, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

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